Giorgia Meloni sarà a Torino questo venerdì, tra special Olympics e aerospazio

TORINO – Missione torinese in programma per venerdì prossimo per la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. La premier farà tappa a Torino con due appuntamenti in agenda: alle 12:30 visiterà lo SpacePark di Argotec, mentre nel pomeriggio si recherà all’Inalpi Arena per assistere ai Giochi Mondiali Invernali Special Olympics Torino 2025.

Ad accoglierla nella sede di San Mauro Torinese sarà David Avino, CEO e fondatore di Argotec, azienda leader nel settore spaziale con basi in Italia e negli Stati Uniti.

Proprio oggi, la società ha presentato a Washington, nell’ambito della Satellite Conference 2025, Hawk Plus, una piattaforma innovativa di microsatelliti di nuova generazione progettata per abbattere costi e tempi di lancio.

Dopo la recente visita di Usha Vance, moglie del vicepresidente degli Stati Uniti, in occasione della cerimonia inaugurale dello scorso sabato, sarà la presidente dei Giochi, Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, a dare il benvenuto a Meloni.

Per la premier si tratta di un ritorno a Torino dopo l’ultima visita nell’ottobre 2023, quando partecipò al Festival delle Regioni al Teatro Carignano e, insieme al governatore Alberto Cirio, aprì la seduta straordinaria per il 40° anniversario della Conferenza Stato-Regioni nella storica sede del Parlamento Subalpino, oggi Museo del Risorgimento.

