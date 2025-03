I Giovedì della Prevenzione dell’Ospedale Koelliker di marzo saranno volti alla salute ginecologica

TORINO – “I Giovedì della Prevenzione” dell’Ospedale Koelliker Torino si dedicano alla prevenzione femminile. L’incontro del 20 marzo avrà come tema le malattie ginecologiche, in occasione del mese dedicato alle donne.

La prevenzione ginecologica è essenziale per il benessere di ogni donna. Effettuare controlli periodici consente di individuare tempestivamente eventuali problematiche e adottare misure adeguate per preservare la salute intima e generale.

Durante l’incontro, l’équipe di ginecologia del Koelliker guiderà le partecipanti in un incontro focalizzato sulla prevenzione, approfondendo l’importanza dei controlli regolari, le visite indispensabili e offrendo consigli pratici per il benessere quotidiano.

Sarà anche un’occasione per risolvere dubbi, sfatare falsi miti e capire quando è necessario consultare un medico.

Le problematiche ginecologiche in Italia rappresentano una realtà importante.

Partecipare a incontri come “I Giovedì della Prevenzione” permette di approfondire queste tematiche, confrontarsi con esperti e acquisire strumenti utili per la propria salute. La prevenzione e l’informazione sono alleate fondamentali per affrontare e ridurre l’incidenza delle patologie ginecologiche nel nostro Paese

