Nel liceo abbandonato a Grugliasco spuntano decine di banchi a rotelle del covid

GRUGLIASCO – Il viaggio di chi si dedica all’urbex, la ripresa videofotografica di luoghi abbandonati, spesso riserva sorprese inattese e questo è il caso. Urbex Fabry è entrato nel vecchio liceo Curie, la struttura abbandonata del Barocchio ed ha scovato quello che potete vedere nel video.

Una struttura estremamente affascinante che raccoglie ancora vecchie vhs, permessi di entrata e di uscita, i resti di un proiettore nell’aula magna e tutto quello che si può pensare di trovare in una scuola abbandonata dal 2013. Poi in un’aula arriva la sorpresa. Accatastati ci sono decine di banchi a rotelle, quelli comprati dal Ministero in epoca Covid e presto abbandonati praticamente da tutte le scuole. Questi evidentemente arrivano dalle strutture adiacenti dell’Istituto Curie-Vittorini che ha raccolto le tre precedenti scuole esistenti: l’istituto Castellamonte per geometri, il Vittorini per i ragionieri e il Liceo Curie appunto.

All’interno del Liceo abbandonato

