Continua il dominio dei fratelli Marquez: Bagnaia quarto nel GP di Argentina

TERMAS DE RIO HONDO – Pecco Bagnaia non ha ancora trovato la soluzione allo strapotere dei fratelli Marc e Alex Marquez, che anche oggi a Termas de Rio Hondo al GP di Argentina sono arrivati rispettivamente primo e secondo nella gara lunga. Certo è che siamo solo alla seconda giornata e ne mancano 20 prima della fine della MotoGP.

Già in Texas fra due settimane Bagnaia può riscattare il terzo posto in Thailandia e il quarto posto in Argentina, dietro anche a Franco Morbidelli (VR46).

Il chivassese, dopo la seconda gara delle 22 stagionali, ha 31 punti di svantaggio da Marc Marquez, compagno di scuderia, che ne ha 16 in più del fratello Alex.

