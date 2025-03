La Juve perde malamente contro la Fiorentina prendendo 3 gol

FIRENZE – Dopo la sconfitta contro l’Atalanta per 4 -0 in casa, un’altra partita da dimenticare della Juve al Franchi di Firenze. I Viola fanno il loro gioco e nel giro di 3 minuti arriva prima al 15′ il gol di Gosens e poi al 18′ quello di Mandragora. La Juve è stecchita e anche dopo la ripresa non riesce a recuperare lo svantaggio. Il colpo finale lo dà Gudmundsson al 53′ con una rasoiata nell’angolino, che batte difesa e De Gregorio.

Finisce così 3 a 0 al Franchi di Firenze con la Fiorentina che guadagna tre punti importanti per tenere il Milan dietro mentre la Juventus perde il quarto posto con il Bologna che la sopravanza di un punto. Ora è in bilico la panchina di Thiago Motta che non sembra riuscire a trovare il feeling con la squadra.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese