Play off Challenge Cup: non riesce l’impresa a Honda Olivero Cuneo che cede 3 a 0 a Perugia

PERUGIA – La Honda Olivero Cuneo non riesce nell’impresa di ribaltare il parziale contro la Bartoccini-MC Restauri Perugia: le padrone di casa si impongono per 3-0. Così finisce qui la stagione della Honda Olivero, senza poter proseguire il sogno europeo, ma con una pesante salvezza in tasca.

Primo set

Il primo parziale vede tanto equilibrio sul taraflex del Pala Barton: padrone di casa avanti 8-7. È quindi la fase centrale del set a variarne il tema: infatti Perugia mette la freccia a costruisce un buon gap (16-10). Nel finale le Gatte ci provano, ma le Black Angels chiudono 25-18 il primo set.

Secondo set

Il secondo set vede partire meglio le padrone di casa: 8-5. Così Perugia mantiene questo cuscinetto di vantaggio nel cuore del parziale, allungando nel finale. Infatti le Black Angels non si guardano più indietro, chiudendo il set sul 25-17 ed il discorso qualificazione.

Terzo set

Il terzo parziale vede le Gatte partire forte: 6-8. Le due squadra si avvicendano nei cambi palla e Perugia è brava a rimontare (16-15). Nel finale di set le due squadre non intendono mollare, ma le padrone di casa sono brave a chiudere set (27-25) e partita (3-0).

Queste le parole di Gino Primasso nel post gara: “Abbiamo sempre iniziato con il piede giusto ogni set, ma alle prime problematiche Perugia ha sempre preso il break di vantaggio che ha poi determinato l’andamento dei parziali. Nel terzo set c’è stato spazio per alcune rotazioni e si è vista una partita più combattuta. Ora lo sguardo è rivolto verso all’inizio della prossima stagione”.

