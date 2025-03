Corso Sommeiller, grazie alla corsia preferenziale il tram risparmia 4 minuti

TORINO – In corso Sommeiller la segnaletica sperimentale e le telecamere stanno dando i primi frutti.

Stando alle dichiarazioni del comune e dell’assessora Foglietta, seppur le telecamere non siano state ancora attivate, la corsia preferenziale riservata ai tram anche in salita consente alla linea 16 di risparmiare in media 4 minuti per tratta.

Rimangono alcune criticità: sebbene il traffico si stia stabilizzando, evitando lunghi imbottigliamenti come la settimana scorsa, ci sono ancora alcuni incolonnamenti nelle ore di punta.

Le telecamere che garantiscono il rispetto delle corsie preferenziali stanno già dando i loro frutti in altre zone della città. In corso Vittorio Emanuele prima dell’installazione e dell’accensione delle telecamere sulle preferenziali passavano in media 6 mila veicoli non autorizzati a settimana. Così facendo, il trasporto pubblico veniva inesorabilmente rallentato. Adesso, con il sistema di video sorveglianza a regime, le infrazioni sono scese a un centinaio a settimana, con conseguenti recuperi di tempo per GTT.

Ora la sfida è via Vanchiglia: il tratto sperimentale fatica ad entrare in funzionamento, poiché gli automobilisti sono obbligati a percorrere la corsia preferenziale per sorpassare i veicoli costantemente in doppia fila. Per cercare delle soluzioni, è previsto un tavolo di confronto tra Foglietta e l’associazione dei commercianti di zona.

