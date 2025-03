Arriva il TGV a fare concorrenza a Italo e Trenitalia: ecco le foto dei nuovi treni a due piani

LIONE – SNCF si prepara a entrare nel mercato italiano dell’Alta Velocità con i nuovi TGV-M, che inizieranno a circolare dal 2027.

Dopo aver già operato sulla tratta Parigi-Milano, la compagnia francese punta a coprire le direttrici Torino-Napoli e Torino-Venezia con un’offerta quotidiana di treni, mirando a raggiungere il 15% del mercato entro il 2030.

SNCF ha presentato a RFI una richiesta di accordo quadro di 15 anni e ha avviato una campagna di assunzioni per la filiale italiana.

L’ingresso di nuovi operatori potrebbe portare a una riduzione delle tariffe, come già avvenuto in Spagna. Trenitalia, intanto, continua la sua espansione all’estero, operando in Inghilterra, Germania, Grecia e Spagna

