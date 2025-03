A Torino su corso Sommeillier ci sono già le code in attesa della corsia completa del tram

TORINO – Mentre gli operai stanno tracciando le strisce per rendere completa la corsia riservata di tram e bus si sono già formate le code nell’unica corsia rimasta a disposizione dei mezzi privati. Questa è la situazione sul cavalcaferrovia di corso Sommeillier. Immediate le polemiche che erano già state anticipate nei giorni scorsi.

Cosa è successo

Tutto è nato dalla decisione di inserire una telecamera di controllo per verificare il rispetto della corsia riservata di bus e tram sul calvalcaferrovia. La telecamera è stata posizionata nei giorni scorsi (non è ancora entrata in funzione) e sono state ritracciate le linee degli ultimi dieci metri. Era infatti previsto che solo quel tratto fosse la corsia dedicata in esclusiva al trasporto pubblico.

L’installazione della telecamera (ampiamente annunciata) e il tracciamento della linea gialla hanno però creato una situazione non prevista da chi ha ideato il sistema. Gli automobilisti arrivavano a fondo cavalcavia su due corsie poi, chi si trovava la strada sbarrata dal divieto frenava bruscamente cercando di infilarsi nella corsia concessa. Troppo pericoloso.

La soluzione e le polemiche

Tanto pericoloso che si è deciso di correre immediatamente ai ripari e tracciare la corsia a percorrenza esclusiva per bus e tram già all’inizio del cavalcavia, quindi sull’intero percorso. Questa decisione ha però ovviamente ridotto ad una sola corsia lo spazio dedicato ai mezzi privati sul cavalcavia. In pratica lo spazio dedicato alle auto è stato dimezzato.

Il risultato immediato (come mostra la foto scattata oggi poco dopo le 15 e quindi non in orario di punta da Alessandro Agosto e pubblicata nel gruppo RinnovamenTo) è stato il formarsi di code che partono già dall’inizio del cavalcavia.

