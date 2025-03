Domani mattina possibili gelate in pianura e temperature inferiori a 0° C: ecco le aree più colpite

TORINO – Come riporta Arpa Piemonte, dopo la parentesi nuvolosa della giornata di oggi, la rimonta dell’anticiclone sul Mediterraneo favorirà ampie schiarite fino a cielo sereno su tutta la regione nella notte.

L’assenza di copertura nuvolosa favorirà il calo termico notturno e i venti nord-orientali nei bassi strati faranno entrare sul Piemonte una massa d’aria più fredda di quella già esistente. L’aria più fredda da oriente e l’irraggiamento notturno, dovuto come già detto all’assenza di copertura nuvolosa, comporteranno temperature sulle pianure più basse di quelle registrate nei giorni scorsi e quindi saranno possibili locali gelate.

I modelli meteorologici indicano valori di molto inferiori a 0 °C per la temperatura a 2 metri dal suolo, quella che comunemente si usa in meteorologia per indicare la temperatura dell’aria, ma probabilmente la temperatura vicino al suolo potrà registrare valori molto più bassi.

Le aree più colpite potranno essere le pianure meridionali della regione: Cuneese, Astigiano ed Alessandrino, nonché tutte le valli nelle zone collinari di Langhe e Roero, dove l’effetto di stagnazione dell’aria fredda sarà ancora più accentuato dalla conformazione del terreno.

