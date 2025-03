Guasto alla rete di Milano, ritardi fino a 60 minuti per i treni ad alta velocità

MILANO – Ci risiamo! Un guasto al nodo di Milano ha mandato in tilt il traffico ferroviario praticament ein tutta Italia. L’inconveniente, che è in via di risoluzione, si è verificato alle 8.30 e sono scattati subito i ritardi sia per i treni ad alta velocità, con ritardi fino a 60 minuti, sia per i regionali e gli Intercity.

Il treno FR 9508 Roma Termini (6:00) – Torino Porta Nuova (11:05) oggi ferma a Milano Porta Garibaldi anziché a Milano Centrale. E’ possibile verificare la situazione del ritardo del proprio treno sul sito dedicato.

