Accessibilità per tutti: l’appello di Luciana Littizzetto per case senza barriere

TORINO – A Che Tempo Che Fa, Luciana Littizzetto ha lanciato un appello per sensibilizzare architetti e ingegneri sull’importanza di rendere le abitazioni accessibili a tutti, in particolare per le persone con disabilità. Insieme a Giulia Lamarca e a suo marito Andrea Decarlini, la comica torinese ha messo in luce le difficoltà quotidiane che molte famiglie, tra cui la loro, affrontano nella ricerca di case prive di barriere architettoniche.

Littizzetto ha esordito presentando i suoi ospiti, sottolineando come la coppia, attiva sui social media, racconti la disabilità con una leggerezza che conquista il pubblico. “Hanno due bambini e viaggiano in giro per il mondo, ma ora si trovano a dover affrontare la problematica dell’accessibilità nelle abitazioni”, ha spiegato Littizzetto, richiamando l’attenzione su un tema che le sta particolarmente a cuore, anche in virtù della sua esperienza personale con un infortunio.

Durante la trasmissione, Littizzetto ha sollevato una questione cruciale: “Possiamo fare qualcosa per queste maledette rampette? Possiamo mettere insieme l’accessibilità con la bellezza?”. Ha messo in evidenza l’urgenza di progettare spazi non solo funzionali ma anche esteticamente gradevoli, stimolando gli architetti a pensare a soluzioni innovative, come dimostrato dal successo del bosco verticale a Milano. “Abbiamo ancora un bonus per il 2025. Usiamolo per rendere le case più accessibili”, ha sollecitato.

Giulia Lamarca ha aggiunto che sebbene nelle nuove costruzioni gli accessi siano più semplici, spesso le stanze risultano troppo piccole per chi si muove in carrozzina. “È un controsenso: entri in casa e non riesci a passare tra il letto e l’armadio”, ha detto, evidenziando una problematica che riguarda non solo le persone con disabilità, ma anche anziani e tutti coloro che, nel corso della vita, potrebbero trovarsi a dover affrontare difficoltà di movimento.

Lamarca ha anche fatto un confronto con altri paesi, come il Giappone, dove l’accessibilità è una priorità nelle progettazioni urbane.

Nel frattempo sui social…

In un momento di discussione al di fuori delle telecamere, Luciana Littizzetto e Giulia Lamarca hanno reagito a un commento offensivo rivolto alla giovane influencer, in cui si auspicava che il suo futuro bambino nascesse con disabilità. La risposta di Littizzetto è stata diretta e incisiva: “Io penso che tu sia una grandissima faccia di m****”.

