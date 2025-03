Impresa Derthona: batte l’AEK Atene in Champions League

TORTONA – Una splendida Bertram Derthona ha battuto l’AEK Atene in Champions League, portandosi ad un solo punto dai greci, che sono in testa alla classifica del girone. I tortonesi sono partiti fortissimo e a metà gara si sono ritrovati a +8, 45-37.

Hanno poi dovuto reggere il ritorno di Atene, che si è concretizzato soprattutto nell’ultimo quarto, con l’AEK per la prima volta in vantaggio solo nell’ultimo minuto di gioco. Non è bastato. Gli ultimi secondi hanno fissato il risultato sull’83-82 mandando Derthona in paradiso.

