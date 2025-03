Si scommette online anche sulla morte di Papa Francesco

TORINO – In un articolo sdegnato su Giano News Umberto Repetto racconta di come si scommetta online anche sulla salute di Papa Francesco come si trattasse di un cavallo o di un evento sportivo.

Repetto é di origine di Acqui Terme e per anni ha guidato il Gruppo Anticrimine Tecnologico della Guardia di Finanza da lui fondato come esperto di sicurezza ha lavorato per anni in Telecom Italia, per poi lavorare in iniziative editoriali legate sempre alla security informatica.

Scrive Umberto Repetto

Mentre si prega (anche se non tutti) per rivedere presto Papa Francesco riprendere una adeguata operatività per il bene dell’intero pianeta, c’è chi scommette sulla salute del Pontefice come si trattasse di azzeccare il cavallo vincente o l’esito di una partita di calcio. Sulla piattaforma di scommesse online Polymarket sono davvero tanti quelli che – anche per pochi centesimi – hanno puntato sulla possibilità che entro il 2025 ci sia un avvicendamento sul Soglio di Pietro. A condizionare i valori percentuali di probabilità sono le notizie riportate dai mezzi di informazione e i bollettini medici resi noti dalle fonti vaticane. Chi vuole ubriacarsi di nefandezze può vedere in diretta questo scempio sulla pagina di “New Pope in 2025’” che era arrivato a toccare l’84 per cento di scommettitori speranzosi di riscuotere il montepremi per l’avvenuto passaggio Jorge Bergoglio alla casa del Signore… In gioco ci sono al momento un milione e 59mila dollari e – anche se non riportato dal sito – quel che resta del nostro essere umani.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese