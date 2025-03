Il Life Beyond Life Film Festival torna a Torino con una quinta edizione ricca di emozioni e riflessioni

TORINO – Life Beyond Life Film Festival si prepara a vivere la sua quinta edizione con una selezione di opere cinematografiche capaci di esplorare il mistero della vita oltre la vita. Promosso dall’Università Popolare ArtInMovimento, in collaborazione con l’A.R.E.I. (Afterlife Research and Education Institute) e il Religion Today Film Festival, l’evento si conferma un appuntamento di riferimento per gli appassionati del genere escatologico.

Quest’anno, in gara per gli allori del festival, ci saranno 7 lungometraggi, 5 documentari, 12 cortometraggi, 8 doc shorts e 7 prodotti di Art Movie, selezionati con cura tra i 494 film giunti tramite le piattaforme FilmFreeway e Festhome. Un lavoro di valutazione attento e scrupoloso ha portato alla scelta del miglior 8% delle opere ricevute, con produzioni provenienti da 20 Paesi e tutti e cinque i continenti. I paesi più rappresentati tra i 39 film selezionati sono Stati Uniti, Regno Unito e Iran, seguiti da Francia, Spagna e Germania.

Tra i titoli più attesi figurano tre film pluripremiati a livello internazionale: il cortometraggio belga It Burnes di Kate Maveau, il corto americano As Easy as Closing Your Eyes di Parker Croft e il lungometraggio giapponese The Afterlife Photo di Tatsuaki Mizoi.

A impreziosire la giuria della kermesse, anche quest’anno, saranno personalità di spicco del panorama artistico e cinematografico. Tra i nomi più noti, spiccano Massinissa Askeur, vincitore del Leone d’Oro per le arti visive nel 2023 a Venezia, il doppiatore Alberto Olivero e il musicista e direttore artistico Sebastian Swartz.

Una programmazione itinerante

La quinta edizione del festival si svolgerà su cinque giornate, dal 29 marzo al 2 aprile 2025, con un programma itinerante che toccherà tre location del torinese:

29 marzo : Auditorium di Pino Torinese (Piazza M. Montessori, ex Via Folis 9);

: Auditorium di (Piazza M. Montessori, ex Via Folis 9); 31 marzo – 1 aprile : Cine Teatro Gobetti di San Mauro Torinese (Via Martiri della Libertà, 17);

: Cine Teatro Gobetti di (Via Martiri della Libertà, 17); 2 aprile: Cinema Classico di Torino (Piazza Vittorio Veneto, 5).

L’ingresso sarà gratuito, con la possibilità di assistere alla proiezione dei film vincitori subito dopo la cerimonia di premiazione al Cinema Classico.

Il riconoscimento di un festival in crescita

Nonostante il Life Beyond Life Film Festival sia un progetto auto-gestito, portato avanti con passione dai suoi fondatori e dal team di selezione, ha saputo guadagnarsi una rilevanza internazionale. Andrea Morghen, cofondatore e direttore della programmazione, sottolinea il valore delle 53 recensioni positive su FilmFreeway, segno del riconoscimento della qualità dell’evento da parte degli autori partecipanti.

Matteo Valier, cofondatore e operations manager, evidenzia il carattere itinerante del festival, che quest’anno farà tappa anche a San Mauro Torinese, e ringrazia le amministrazioni comunali che hanno sostenuto il progetto.

Il direttore artistico Annunziato Gentiluomo esprime infine un forte senso di gratitudine verso il team che ha reso possibile questa quinta edizione, citando i numerosi collaboratori che, con la loro sensibilità e professionalità, hanno contribuito alla crescita del festival. Un riconoscimento speciale va anche ai giurati e all’artista Corrado Leoni, autore dell’opera su cui è stato costruito il poster ufficiale dell’evento.

