La Banca d’Alba compie 130 anni

ALBA – Raggiungere i 130 anni di attività rappresenta un traguardo di grande rilievo per una cooperativa a mutualità prevalente come la Banca d’Alba, profondamente legata al proprio territorio.

Per celebrare questo importante anniversario, si è tenuto un evento speciale presso il teatro Sociale, intitolato “Guardando al futuro”.

Il convegno ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e del settore del credito cooperativo provenienti da tutta Italia, riempiendo completamente la sala.

Durante l’incontro è stato sottolineato il ruolo determinante della banca nello sviluppo economico locale.

L’istituto ha infatti favorito la crescita di famiglie e imprese, contribuendo in modo significativo alla creazione di occupazione e benessere nel territorio albese e, più in generale, in Piemonte.

Fondata nel 1895 con il nome di Cassa di Prestiti dell’Unione Agricola a Diano d’Alba, la Banca d’Alba è oggi la principale banca di credito cooperativo italiana per numero di soci.

Con oltre 70 filiali, 65mila soci e quasi 180mila clienti, l’istituto ha registrato nel 2024 un volume complessivo di oltre 12 miliardi di euro.

Di questa somma, 9 miliardi provengono da depositi di soci e clienti, mentre 3 miliardi sono stati erogati sotto forma di prestiti a famiglie e imprese, segnando un incremento del 6% rispetto all’anno precedente.

Il prossimo appuntamento è fissato per l’11 maggio, data in cui si terrà l’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio.

