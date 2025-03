Sacha Chang non imputabile per il doppio omicidio perchè incapace di intendere e di volere

CUNEO – Sacha Chang non è imputabile per il doppio omicidio del padre e dell’amico di famiglia che li aveva ospitati a Montaldo di Mondovì. La Corte ha accolto la richiesta della Procura che nell’ultima requisitoria aveva chiesto il non luogo a procedere perchè la perizia aveva certificato l’incapacità di intendere e di volere per “vizio totale di mente”.

Tuttavia Sacha è “socialmente pericoloso” ed è quindi stata disposta la sua permanenza in una REMS per un minimo di 10 anni. La struttura che lo accoglierà si trova in Olanda. Un nuovo esame circa le sua condizioni psichiatriche è stato comunque fissato per il prossimo 26 settembre.

