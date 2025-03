Maria Teresa Ruta vittima di una truffa assicurativa: il racconto del raggiro

TORINO – Maria Teresa Ruta è caduta vittima di una sofisticata truffa mentre cercava di stipulare un’assicurazione per l’auto del figlio.

Tutto è iniziato mentre era al telefono con un operatore di una compagnia assicurativa con cui lei e il marito, Roberto Zappulla, avevano già sottoscritto altre polizze. Durante la chiamata, necessaria per completare la pratica, la linea si è improvvisamente interrotta.

Poco dopo, Ruta ha ricevuto una nuova chiamata da un interlocutore che si è presentato come lo stesso operatore, scusandosi per l’inconveniente e invitandola a riprendere il procedimento dal punto in cui si era interrotto, ovvero il pagamento di 400 euro.

Presi dall’entusiasmo e dalla fretta di concludere l’operazione, Ruta e il marito non hanno notato un dettaglio cruciale: l’IBAN fornito per il versamento non era italiano, ma lituano.

Convinta di stare parlando con la compagnia ufficiale, la conduttrice ha effettuato un bonifico istantaneo. Solo in seguito, quando non è arrivata la consueta mail di conferma, Zappulla ha iniziato a insospettirsi. Contattata nuovamente la compagnia, la coppia ha scoperto che il pagamento non risultava registrato nei loro sistemi.

Un elemento inquietante della vicenda è che i truffatori conoscevano esattamente la somma da versare e il numero di targa dell’auto, dettagli che erano stati comunicati solo nella prima chiamata con l’operatore autentico. Questo ha portato i coniugi a ipotizzare che dietro al raggiro possa esserci un complice all’interno della compagnia, capace di fornire informazioni riservate ai truffatori.

Dopo la scoperta della truffa, Maria Teresa Ruta e il marito hanno sporto denuncia ai carabinieri. La showgirl ha sottolineato che la compagnia assicurativa coinvolta è tra le più affidabili sul mercato e, come loro, è stata vittima di questo inganno. Condividendo la sua esperienza, spera di mettere in guardia altre persone affinché non cadano nella stessa trappola.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese