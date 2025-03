La dodicesima edizione di “JUST THE WOMAN I AM” si arricchisce con un percorso permanente a Torino

TORINO – Mercoledì 19 marzo ha segnato un’importante tappa per la dodicesima edizione di “JUST THE WOMAN I AM” (JTWIA), evento che dal 2014 unisce sport e solidarietà a favore della ricerca universitaria sulla salute e sul cancro. Nella mattinata, è stato inaugurato il primo percorso permanente accreditato JTWIA all’interno della Circoscrizione 7 di Torino, un’iniziativa che promette di coinvolgere la comunità in un impegno attivo per il benessere e la prevenzione.

L’inaugurazione del percorso è stata accompagnata dal lancio ufficiale della panchina “JUST THE PERSON I AM”, creata dall’artivista Rosalba Castelli per Artemixia, situata in Lungo Dora Firenze angolo Corso Verona. Questa panchina rappresenta un simbolo di inclusione e riflessione, contribuendo a rendere gli spazi pubblici più accoglienti e significativi.

Presenti all’evento, il Presidente del CUS Torino, Riccardo D’Elicio, ha espresso la sua soddisfazione: “È un onore avere il primo percorso accreditato JTWIA a Torino. Questi progetti uniscono la comunità, promuovendo valori fondamentali come la salute, l’integrazione e la socializzazione”. D’Elicio ha sottolineato l’importanza di regalarsi del tempo, praticare attività fisica e sostenere cause cruciali come la ricerca sul cancro.

Luca Deri, Presidente della Circoscrizione 7, insieme a Sara Razzetti, Coordinatrice Pari Opportunità e Diritti Civili, ha evidenziato l’impegno della Circoscrizione per la parità di genere e il benessere collettivo: “Questo percorso rappresenta un passo avanti nella creazione di spazi pubblici inclusivi, dove ogni cittadino può sentirsi valorizzato e rispettato”. La loro dichiarazione riflette la volontà politica di investire in iniziative che migliorino la qualità della vita dei cittadini, rendendo la Circoscrizione 7 un territorio attento alle esigenze della comunità.

Silvio Sabatino e Ferdinando D’Apice, Coordinatori della Circoscrizione 7, hanno messo in luce l’importanza della cultura nel migliorare gli spazi pubblici: “L’installazione della panchina di Rosalba Castelli è un esempio di come la cultura possa arricchire la nostra città e promuovere valori positivi”. Hanno aggiunto che il percorso non è solo un luogo per il tempo libero, ma un simbolo di un impegno condiviso per la salute e il benessere di tutti.

