L’Umbertino: il dolce regalato da Re Umberto I che fa sognare tutti i torinesi

TORINO – L’Umbertino è molto più di un semplice dolce: è un simbolo di storia e tradizione torinese, nato dal desiderio di regalare un momento di dolcezza al palato. Realizzato per la prima volta da un pasticcere di fiducia di Re Umberto I, questo raffinato pasticcino è immediatamente diventato un must per i torinesi e non solo. Sebbene il suo aspetto possa evocare il celebre “bacio di dama”, l’Umbertino si distingue per il suo ripieno di cioccolato.

Ma dove trovare quest’autentica rarità?

Non è un dolce che si trova in tutte le pasticcerie. Eppure, una volta individuato, il suo assaggio è un’esperienza imperdibile.

Se siete curiosi di assaporare l’Umbertino, vi sveliamo il segreto: dirigetevi all’Antica Pasticceria Venier, situata in Via Monte di Pietà 22, a Torino. Qui, troverete una vetrina ricca di dolci prelibatezze, e un angolo dedicato proprio a questa specialità.

