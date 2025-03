Un video mostra il carnevale in piazza Vittorio a Torino nel 1966

TORINO – C’è stato un tempo in cui il carnevale di Torino aveva il suo fulcro in piazza Vittorio Veneto, dove venivano montate delle enormi giostre capaci di fare la felicità dei bambini dell’epoca, ma anche di parecchi adulti. Nel video che vi mostriamo, girato e montato in 8mm da Franco Tacconet, è raccontato solo con immagini il carnevale del 1966.

Si vedono le auto d’epoca che sfilano per via Po con a bordo personaggi mascherati, poi le majorette e la banda. E ancora i gruppi storici in costume fino all’arrivo dei protagonisti della festa: Gianduja e Giacometta, che si scambiano delle mimose con quello che sembra essere l’allora sindaco di Torino Luciano Jona.

Poi il palcoscenico lo prendono le grandi giostre di piazza Vittorio, dagli autoscontri alla ruota panoramica, con conclusione di fuochi d’artificio. Sono immagini che ci raccontano una Torino diversa, lontana, con un gusto del divertimento molto differente da quello attuale. Godetevele.

