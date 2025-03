A Torino nei pressi di via Monginevro e di via Monastir diventano pedonali alcune aree

TORINO – In via Monginevro diventano pedonali in via definitiva le due carreggiate di collegamento con le vie San Paolo e Vigone: lo ha deciso la Giunta Comunale questa mattina, su proposta dell’assessora Chiara Foglietta. Contestualmente in via Gambasca, tra le vie Monginevro e San Paolo sarà istituito, da Nord a Sud, il senso unico di circolazione veicolare.

A essere interdetti alla circolazione veicolare sono due brevi tratti di strada privi di passi carrai la cui pedonalizzazione, che non modifica sostanzialmente la viabilità residua, è stata valutata positivamente in termini di sicurezza stradale, fruibilità degli spazi, tutela della mobilità pedonale e ciclabile e riduzione dell’inquinamento atmosferico e acustico.

Con la stessa delibera, la Giunta ha poi approvato la pedonalizzazione, in via sperimentale fino al 30 giugno di quest’anno, dell’interno 17 di via Monastir e dell’interno 34 di via Candiolo.

In tali aree saranno interdette la circolazione veicolare e la sosta dalle ore 00.00 alle ore 24.00 di tutti i giorni, festivi inclusi, salvo veicoli autorizzati, secondo le disposizioni vigenti per le aree pedonali.

