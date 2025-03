Abitazione distrutta dalle fiamme a Trana, vigili del fuoco al lavoro tutta la notte

TRANA – È durato dalle due di notte alle 6:30 di questa mattina l’intervento dei vigili del fuoco in via Tevere a Trana, in provincia di Torino, per un incendio divampato in una abitazione in legno.

Le fiamme hanno divorato la casa in poco tempo. Per fortuna gli abitanti al loro interno sono riusciti a mettersi in salvo per tempo.

Sul posto varie squadre di vigili del fuoco da Giaveno, Avigliana, e supportate dai carrifiamma della centrale, dalle autobotti di Borgone e Rivoli, e dall’autoscala. Dopo varie ore i vigili del fuoco sono riusciti a domare l’incendio.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese