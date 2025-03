Alan Cumming: Stella della Mole al Lovers Film Festival per un’icona del cinema e dell’attivismo

TORINO – Alan Cumming, l’eclettico attore e produttore scozzese naturalizzato statunitense, riceverà il prestigioso premio Stella della Mole durante la 40esima edizione del Lovers Film Festival, in programma dal 10 al 17 aprile presso il Cinema Massimo del Museo Nazionale del Cinema di Torino. Questo riconoscimento è riservato a personalità che hanno lasciato un segno indelebile nel mondo del cinema e non solo, e Cumming è senza dubbio una delle figure più rappresentative di questo ideale.

“Artista completo e attivista instancabile, Alan Cumming ha attraversato la sua carriera senza mai venire meno alla propria identità”, ha commentato Vladimir Luxuria, direttrice artistica del festival. “Ha portato avanti un discorso di visibilità e riconoscimento per la comunità LGBTQ+ anche in momenti non particolarmente accoglienti.” La cerimonia di premiazione si preannuncia come un momento di celebrazione non solo del talento dell’attore, ma anche del suo incessante impegno per i diritti civili e l’inclusione.

Cumming, noto per le sue interpretazioni in film e serie di grande successo, sarà presente al festival anche come interprete nel film “Back Home” di Michael Clowaterin, un’opera che promette di suscitare riflessioni profonde sui temi della memoria e dell’identità. La sua versatilità artistica, che spazia dal cinema indipendente a produzioni di grande richiamo, lo ha reso un punto di riferimento nel panorama culturale contemporaneo.

Il Lovers Film Festival, diretto da Luxuria e fondato da Giovanni Minerba e Ottavio Mai, celebra quest’anno un traguardo significativo: 40 anni di storia dedicata all’esplorazione dei temi LGBTQI+. Con una programmazione ricca e variegata, il festival rappresenta una piattaforma fondamentale per il cinema di qualità che affronta le sfide e le esperienze della comunità.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese