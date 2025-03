Incendio a Domodossola: un appartamento in fiamme e un anziano ferito

DOMODOSSOLA – Nella tarda serata di ieri, un incendio è scoppiato in un appartamento situato in piazza Dell’oro a Domodossola, a pochi passi dal palazzo di città. Le fiamme hanno rapidamente avvolto l’abitazione al quarto piano del condominio sopra il noto Cicci bar, causando ingenti danni. Le cause dell’incendio sono attualmente oggetto di indagine da parte delle forze dell’ordine, che stanno cercando di fare luce sulla dinamica dell’accaduto.

Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco di Domodossola, supportati da un’autoscala proveniente da Verbania. La loro rapida azione ha permesso di contenere il rogo e mettere in sicurezza la zona circostante. Tuttavia, una persona anziana ha riportato lievi ferite durante l’evacuazione e è stata trasportata in ospedale a Domodossola per accertamenti, grazie all’intervento di un’ambulanza della Croce Rossa.

***NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO***

