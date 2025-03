“Senza Pretese”, Franchino er Criminale apre la sua prima osteria a Torino

TORINO – Lo abbiamo conosciuto in occasione del suo tour in giro per il Piemonte alla scoperta di piatti tipici e posti segnalati dagli utenti. Da Torino ad Alessandria a Novara, Franchino er Criminale ha assaggiato, premiato e talvolta anche bocciato alcuni dei prodotti più iconici della tradizione gastronomica piemontese.

Questa volta, però, Franchino – al secolo Alessandro Bologna – è tornato nel capoluogo piemontese per fermarsi e ci sorprende nuovamente: questa volta ha aperto una sua attività, l’osteria Senza Pretese, in via Stampatori 10 a Torino.

Un sogno una volta mi disse “anche se ti viene tolta la famiglia naturale puoi sempre fartene una tu.”

Ha scritto il noto youtuber sui social.

Un locale che promette una cucina romana che spazia dallo spaghetto aglio e olio al polpo con i fagioli, alle fave con il pecorino. Immancabile anche pane, burro montato e alici; pollo alla cacciatora e supplì. Franchino er Criminale, del resto, si è affidato alla consulenza di uno chef stellato come Andrea Larossa. Attenzione particolare anche ai prezzi.

