La magia dei tulipani: eventi da non perdere in Piemonte

TORINO – Con l’arrivo della primavera, i tulipani stanno per sbocciare, promettendo colori vivaci e profumi incantevoli in tutto il Piemonte. Tra le meraviglie floreali che si possono ammirare, spiccano alcuni eventi imperdibili che si terranno nei prossimi giorni.

Tulipani italiani a Grugliasco: in Strada del PAO, Portone 97€, potrete passeggiare tra i tulipani di diverse varietà. Seguite @tulipani_italiani.grugliasco per aggiornamenti e dettagli sull’accesso.

Tuliparty a Pianezza: un’iniziativa colorata in Via Collegno 39, dove i tulipani saranno i protagonisti. Non dimenticate di controllare @tuliparty.torino per informazioni sui biglietti.

Il giardino di Rosero a Pino Torinese: un angolo di paradiso in Strada, dove la bellezza dei tulipani vi lascerà senza parole. Seguite @ilgiardinodirosero per tutte le novità.

Messer tulipano al Castello di Pralormo: un evento affascinante in Via Umberto 26, che unisce la bellezza dei tulipani alla storia del castello. Rimanete aggiornati sui dettagli seguendo le loro pagine.

Tulipani a corte al Castello Reale di Govone: situato in Piazza Roma 1, questo castello offre un’esperienza unica con i suoi tulipani. Seguite @castellorealedigovone per ulteriori informazioni.

Il villaggio dei tulipani a Favria: presso Case Bottini, questo villaggio è un’altra tappa da non perdere. Maggiori dettagli sono disponibili su @ilvillaggiodeitulipani.

Tulipasi a Cameri: presso Cascina Picchetta, questo luogo promette una fioritura mozzafiato. Seguite @fiorelilla_lavanda per tutte le informazioni necessarie.

Ricordate che per tutti questi eventi è richiesto l’acquisto di un biglietto d’ingresso. Vi consigliamo di seguire le pagine social correlate per rimanere aggiornati sulle aperture e sugli eventi speciali in programma.

