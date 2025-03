Cambio della guardia in Cisl Piemonte: Cristina Maccari nuova segretaria regionale

TORINO – Un importante avvicendamento si è verificato nella segreteria della Cisl Piemonte, con Bruna Tomasi Cont che ha lasciato il suo incarico dopo dieci anni di servizio. Tomasi Cont, che ha ricoperto ruoli chiave come segretaria organizzativa, amministrativa e responsabile delle politiche di genere, ha deciso di assumere altri incarichi all’interno del sindacato. La sua carriera è stata caratterizzata da un forte impegno nel promuovere i diritti dei lavoratori e nel sostenere l’uguaglianza di genere all’interno del mondo del lavoro.

Il cambio al vertice è stato ufficialmente ratificato dal consiglio generale della Cisl riunito a Torino, con la presenza dei segretari regionale e nazionale, Luca Caretti e Giorgio Graziani. Al termine delle votazioni, la nuova segretaria regionale, Cristina Maccari, è stata eletta con un ampio consenso: 80 voti su 84. Maccari, 50 anni, è un volto noto all’interno del sindacato, avendo iniziato la sua carriera come operatrice all’Ufficio vertenze Cisl nel 2001. La sua esperienza si è ampliata nel corso degli anni, affrontando temi cruciali come il mercato del lavoro, la contrattazione e le politiche di sicurezza.

“Metto a disposizione della segreteria regionale tutta l’esperienza maturata in questi anni di impegno e attività sindacale”, ha dichiarato Maccari. “Mi metto in ascolto, con la stessa voglia di imparare e di fare sempre di più e meglio per tutte le persone che credono in noi e che ci onoriamo di rappresentare.”

Bruna Tomasi Cont ha sottolineato l’importanza della continuità e dell’innovazione all’interno della Cisl, dichiarando: “La Cisl è un sindacato forte e innovatore e soprattutto capace di raccogliere la sfida del futuro.” La nuova segreteria regionale, composta da Luca Caretti come segretario generale, Cristina Maccari e Gianni Baratta, si prepara ad affrontare le sfide che attendono il sindacato nel contesto attuale, caratterizzato da cambiamenti rapidi nel mondo del lavoro e dalla necessità di tutelare i diritti dei lavoratori in un panorama in continua evoluzione.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese