Torino promuove gli Spazi di Comunità: 11 progetti per il sociale

TORINO – La Città di Torino ha selezionato 11 progetti nell’ambito dell’iniziativa ‘ImpatTo’, finanziata con 2,4 milioni di euro dal PN Metro Plus. L’obiettivo è creare e potenziare Spazi di Comunità, per rispondere ai bisogni sociali, culturali ed educativi dei cittadini, con particolare attenzione alle fasce più svantaggiate.

Innovazione sociale e inclusione

Gli 11 progetti, realizzati in collaborazione con 65 enti del Terzo Settore, sono stati presentati a Camera – Centro Italiano per la Fotografia. Le iniziative mirano a riqualificare aree urbane, offrire servizi di prossimità e promuovere la coesione sociale in quartieri percepiti come poco sicuri.

Gli Spazi di Comunità a Torino

I progetti selezionati spaziano dalla rigenerazione urbana alla creazione di hub comunitari. Tra questi:

Madama Chiosco , che trasformerà il giardino Anglesio in un centro educativo;

, che trasformerà il giardino Anglesio in un centro educativo; Spazio Bianco , dedicato alla riqualificazione di piazza L. Bianco a Mirafiori;

, dedicato alla riqualificazione di piazza L. Bianco a Mirafiori; L’Intreccio , che potenzierà i servizi nel quartiere Aurora;

, che potenzierà i servizi nel quartiere Aurora; Ri-Creiamo , per rivitalizzare il giardino Amendola con eventi e laboratori;

, per rivitalizzare il giardino Amendola con eventi e laboratori; Barriera Unite, che creerà un presidio di comunità nei giardini Saragat.

Un futuro sostenibile per Torino

L’assessora all’Innovazione, Chiara Foglietta, ha sottolineato l’importanza di questi progetti nel rafforzare il tessuto sociale della città. I finanziamenti accompagneranno le iniziative per tre anni, con l’obiettivo di renderle strutturali e durature nel tempo.

Questi interventi puntano a migliorare la vivibilità urbana e a promuovere una città più inclusiva, trasformando gli spazi pubblici in luoghi di incontro e crescita per tutti.

