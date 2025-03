L’eclissi parziale di Sole a Torino: un fenomeno celeste sorprendente nonostante le nuvole

TORINO – Il cielo ha offerto uno spettacolo straordinario, sebbene le nuvole abbiano cercato di ostacolare la vista. L’eclissi parziale di sole, immortalata nell’obiettivo di Andrea dal Torinese e pubblicata sulle pagine social del Centro Meteo Piemonte CMP, ha dimostrato ancora una volta quanto siano affascinanti e misteriosi i fenomeni astronomici. Ma cos’è esattamente un’eclissi?

Un’eclissi solare si verifica quando la Luna si frappone tra la Terra e il Sole, oscurandone parzialmente o completamente la luce. In un’eclissi parziale, solo una parte del Sole è coperta dalla Luna, creando un effetto di ombra che può essere visto da diverse località sulla Terra. Questi eventi non solo incantano per la loro bellezza, ma offrono anche un’opportunità unica per gli scienziati di studiare l’atmosfera solare e i suoi effetti sulla Terra.

Purtroppo, oggi le nuvole su Torino hanno rappresentato una sfida per chi sperava di vedere il fenomeno in tutto il suo splendore. Molti appassionati di astronomia e curiosi si sono riuniti in vari punti di osservazione, armati di occhiali speciali e telescopi, pronti a catturare l’attimo. Anche se non tutti sono riusciti a vedere l’eclissi in modo chiaro, la passione e l’entusiasmo per l’astronomia hanno fatto da cornice a questa esperienza collettiva.

