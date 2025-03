Tragedia sfiorata alla stazione di Alba: 15enne gravemente ferito dopo un incidente elettrico

ALBA – Nella serata di ieri, intorno alle 22:30, alla stazione ferroviaria di Alba un ragazzo di 15 anni, per motivi ancora da chiarire, si è arrampicato su una carrozza di un treno fermo quando, improvvisamente, è stato colpito dall’alta tensione. L’impatto lo ha sbalzato via, facendolo finire tra i binari.

Stando alle prime ricostruzioni, il ragazzo non avrebbe toccato i cavi elettrici, ma il contatto con l’alta tensione è stato sufficiente a provocargli gravi ustioni. Immediato è stato l’intervento dei soccorsi, con il personale del 118, i vigili del fuoco del distaccamento di Alba, carabinieri e polizia ferroviaria, insieme a una squadra di manutenzione.

Il giovane è stato ritrovato a terra, tra il primo e il secondo binario, e i vigili del fuoco hanno provveduto a trasportarlo sulla banchina per ricevere le prime cure. Successivamente, è stato trasferito d’urgenza all’ospedale di Verduno per le ustioni riportate e, in seguito, al Cto di Torino, dove attualmente si trova in prognosi riservata, ma non risulta in pericolo di vita.

Per garantire la sicurezza dell’area e facilitare le operazioni di soccorso, la sala operativa ha temporaneamente sospeso la circolazione dei treni sulla tratta interessata. Le operazioni si sono concluse intorno alla mezzanotte, quando la viabilità ferroviaria è stata ripristinata, consentendo il ritorno alla normalità per i pendolari e i viaggiatori.

Le autorità competenti stanno ora indagando sulle circostanze che hanno portato a questo incidente.

