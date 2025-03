A Roasio, i vigili del fuoco recuperano un gatto caduto in un pozzo

PIEMONTE – Questa mattina, un’operazione di salvataggio ha avuto luogo a Roasio, in via Pietro Micca, dove i vigili del fuoco sono stati chiamati a intervenire per recuperare un gatto che era caduto in un pozzo profondo venti metri. Gli uomini del distaccamento di Varallo, dimostrando grande professionalità e abilità, si sono calati nel pozzo utilizzando tecniche speleo alpino fluviali, garantendo la sicurezza sia del felino che del personale.

Il gatto, visibilmente spaventato dalla situazione, è stato recuperato con successo e, fortunatamente, stava bene. Dopo un attento controllo, è stato riconsegnato al suo proprietario, sollevato di avere il suo amico a quattro zampe di nuovo al sicuro.

