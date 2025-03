Settantenne di Verbania ruba una foto di Giulia Cecchettin dalla chiesa di Saonara

VERBANIA – Un settantenne di Verbania ha rubato una foto di Giulia Cecchettin che si trovava all’interno della chiesa di Saonara, in provincia di Padova.

La fotografia è stata recentemente recuperata dai carabinieri di Verbania. Il ladro è stato smascherato grazie alle indagini condotte dai Carabinieri di Legnaro, avviate a seguito della denuncia fatta da uno zio di Giulia. Il parroco di Saonara, don Francesco Silvano Monetti, ha giocato un ruolo fondamentale nelle ricerche, mettendo a disposizione le immagini di videosorveglianza interne ed esterne della chiesa. In questo modo, i carabinieri hanno scoperto che il furto è avvenuto il 27 marzo, alle 15:23, da parte di un uomo che si è poi allontanato dal luogo a bordo di una Fiat Punto.

Servendosi dei lettori di targhe, gli investigatori hanno potuto individuare come presunto responsabile del furto un uomo di settant’anni residente in Piemonte, nello specifico a Verbania. La Procura della Repubblica di Padova ha emesso un decreto di perquisizione e sequestro, eseguito poi dai Carabinieri. Non è stato però necessario perquisire l’indagato: l’uomo ha infatti consegnato spontaneamente ai militari la cornice contenente la foto, ancora perfettamente integra al momento del ritrovamento, che adesso verrà riportata nella chiesa di Saonara.

