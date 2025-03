Sampeyre: rinvenuto e recuperato un cadavere nel lago

SAMPEYRE – Lunga e complicata operazione ieri sera a Sampeyre dove nel lago è stato rinvenuto un cadavere. Sul posto vigili del fuoco e delle forze dell’ordine.

Ricercatori e squadre di soccorso, riporta La Stampa, hanno lavorato al buio con la luce delle fotoelettriche per oltre un’ora nella zona della diga, il bacino artificiale che alimenta la centrale idroelettrica di valle.

Le operazioni si sono concluse soltanto intorno alle 22 con il recupero da parte della squadra Saf sommozzatori di Cuneo del corpo nel bacino idrico. Al momento non sono state rese note le generalità della persona che ha perso la vita.

Si sarebbe trattato di un gesto volontario.

Dove e come chiedere aiuto

Un’efficace prevenzione del suicidio richiede che ognuno sia a conoscenza dei fattori di rischio del suicidio e sappia come gestirli.

Pensare che una persona cara, un familiare, un amico, un collega si possa suicidare, certamente spaventa e fa sentire impotenti. Quando si conosce una persona, tuttavia, siamo spesso in grado di dire quando è in crisi, perché siamo in grado di riconoscere il suo disagio.

Ci sono molti modi in cui si può supportare. Questo sito vuole aiutare sia chi sta pensando al suicidio sia a riconoscere quando qualcuno è a rischio di suicidio e capire le azioni che si possono intraprendere per aiutarlo.

Il suicidio è un rimedio definitivo ad un problema temporaneo. Un’altra soluzione è sempre possibile!

Il dialogo è la via più concreta per poter iniziare ad aiutare chi vede la vita come un peso.

Oltre al numero di emergenza 112, puoi provare a parlarne con Telefono Amico, tutti i giorni dalle 10 alle 24 al numero 02 2327 2327 o tramite la webcallTAI gratuita all’indirizzo www.telefonoamico.net.

