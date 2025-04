Dall’11 al 13 aprile tre giorni di eventi a tema vino a Ivrea con “ReWine Canavese”

IVREA – Da venerdì 11 a domenica 13 aprile, la città di Ivrea ospiterà la quinta edizione di ReWine Canavese, un evento organizzato dai Giovani Vignaioli Canavesani per celebrare e valorizzare il patrimonio enologico locale.

Si inizierà venerdì 11 aprile alle 20:30 con un convegno al Teatro Giacosa, dal titolo “Vino nel Mondo: tendenze, sfide e opportunità”. L’incontro, ad ingresso libero, sarà moderato da Marco Peroni e vedrà la partecipazione di Carlin Petrini, dei produttori Francesco Pizzino e Ferdinando Principiano, e del gastronomo Andrea Amadei.

Sabato 12 aprile, alle 19:30, sarà la volta della serata esclusiva “GVC & Caino On Fire”, ospitata dalla Vineria Caino a Salerano Canavese. Un’esperienza enogastronomica curata nei minimi dettagli, pensata per far conoscere in un’atmosfera intima e conviviale le migliori etichette dei Giovani Vignaioli Canavesani.

Il momento clou di ReWine Canavese 2025 si terrà domenica 13 aprile al Castello di Ivrea, con l’evento pubblico aperto dalle 11:00 alle 18:00. Con un biglietto d’ingresso di 20 euro, i visitatori potranno immergersi in un percorso di degustazione che coinvolgerà oltre 50 produttori

