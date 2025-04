Domenica 13 aprile a Caselette la fiera agricola di San Giorgio

TORINO – Domenica 13 aprile a Caselette la Fiera di San Giorgio, dedicata all’agricoltura e alla zootecnia e organizzata dal Comune con il patrocinio della Città metropolitana di Torino.

La manifestazione prenderà il via alle 9,30 con un’ampia esposizione di macchinari agricoli, trattori e attrezzature per il settore primario. Alle 11 ci sarà l’ottava edizione della Mostra Regionale di bovini di razza Pezzata Rossa Italiana, curata dall’Associazione Regionale Allevatori (ARA); le premiazioni saranno al pomeriggio, in concomitanza con le visite alla Villa Romana di Caselette e all’area naturalistica di Primavalle.

L’evento sarà arricchito da intrattenimenti musicali, giochi per bambini e una dimostrazione di caseificazione. Le attività si concluderanno alle 18:30.

