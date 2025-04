Ventenne soccorsa per strada a Ivrea: era piena di lividi e in stato confusionale

IVREA – Nel centro di Ivrea, lo scorso mercoledì, una giovane ragazza poco più che ventenne è stata soccorsa in tarda serata, dopo essere stata trovata distesa sul marciapiede davanti a un’abitazione, con molti lividi visibili sul corpo e in evidente stato di confusione.

Le sue condizioni sono apparse fin da subito molto serie, tanto da rendere necessario l’intervento della polizia scientifica, giunta sul posto da Torino. Dalle prime informazioni raccolte, la ragazza avrebbe fornito solo pochi particolari agli agenti del commissariato di Ivrea e Banchette, comprensibilmente in stato di shock e con urgenza di ricevere cure mediche.

Una volta ricoverata, la situazione clinica è stata stabilizzata, ma restano ancora molti interrogativi aperti. Sembrerebbe che la giovane fosse coinvolta in una relazione complicata con un uomo più grande. A quanto pare, i due non avevano una dimora stabile e si appoggiavano saltuariamente a conoscenti per l’alloggio. Il pubblico ministero Daniele Piergianni ha avviato un procedimento e sta dirigendo l’attività investigativa a tutto campo, con l’obiettivo di chiarire i fatti e accertare se si tratti di un nuovo episodio di violenza di genere.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese