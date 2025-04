Auto Moto Turin Show 2025: oltre 27.000 visitatori, è record di presenze

TORINO – Con oltre 27.000 visitatori in tre giorni, si è chiusa con successo la seconda edizione dell’Auto Moto Turin Show (AMTS), l’evento motoristico che ha trasformato Lingotto Fiere nel cuore pulsante della passione per le due e quattro ruote.

Un salone per tutti: tra auto storiche, innovazione e spettacolo

La formula vincente dell’AMTS 2025 è stata la sua trasversalità: un mix dinamico tra esposizioni statiche, eventi live, aree interattive e appuntamenti culturali.

Tesla ha sorpreso il pubblico con la nuova Model Y e l’avveniristico Cybertruck, mentre Italdesign ha portato due rarità assolute: la Zerouno (solo 5 esemplari prodotti) e la GT-R50 by Nissan.

Tra le chicche italiane, la Kimera EVO38, la Giannini Spettacolo e la 044S della Scuderia Milanese Grassi, ispirata alle leggendarie Gruppo B, hanno catturato l’attenzione degli amanti delle supercar artigianali.

Anche Stellantis Heritage ha lasciato il segno con una collezione d’eccezione, tra cui la storica Delta S4 Stradale, una F1 182 Alfa Romeo, l’Abarth 124 Rally e la FIAT 500 Coupé Zagato.

Tuning europeo protagonista: successo per l’Expo Tuning Torino

All’interno dell’Oval, oltre 300 auto da tuning selezionate hanno animato la dodicesima edizione dell’Expo Tuning Torino (ETT), il più importante evento indoor italiano del settore. Presenti veicoli provenienti da tutta Europa, molti dei quali premiati nei principali raduni.

Il contest Be bETTer, dedicato alle officine più creative, è stato vinto dal team Dickers Automotive Restomod, che ha stupito la giuria trasformando una storica Fiat 500 in una show car d’eccellenza.

Esperienze live e adrenalina nella Sparco Arena

Il pubblico ha fatto il tutto esaurito per le esibizioni nella Sparco Arena, tra drifting, taxi drift, stunt show e sfilate di auto sportive. Protagonisti i piloti Riccardo Tonali, Elena Zaniol, Manuel Vacca e Stefano Maniscalco, che hanno offerto l’occasione unica di provare il drifting da co-piloti a bordo di auto da gara.

Il cuore storico dell’auto: dai 70 anni della Fiat 600 alla leggendaria Cisitalia

La sezione dedicata al collezionismo e all’automobilismo storico ha celebrato due importanti anniversari: i 70 anni della Fiat 600 e della Autobianchi, con una mostra a cura di ASI e del Registro Autobianchi.

Tra le auto che hanno suscitato grande affluenza anche per le Lancia Delta S4, Stratos, e altri modelli simbolo dei rally del passato, in mostra grazie all’Automobile Club Torino e al Museo dell’Automobile.

Incontro esclusivo con Davide Cironi

Molto atteso l’incontro con Davide Cironi e il giornalista Andrea Farina. Il celebre youtuber e test driver ha raccontato il suo sogno realizzato: partecipare alla 1000 Miglia con una Alfa Romeo storica.

