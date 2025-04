Torino-Verona 1-1: Adams sbaglia, Sarr segna, Elmas pareggia

TORO – Al Grande Torino finisce 1-1 tra i granata e il Verona in una gara accesa a metà ripresa. Al 61′ Adams sbaglia un rigore, e poco dopo un errore clamoroso di Milinkovic-Savic regala il vantaggio a Sarr. La reazione del Torino è immediata: Elmas pareggia su assist di tacco di Vlasic.

Il Toro chiude in 10 per l’espulsione diretta di Ricci, ma porta a casa un punto utile per agganciare l’Udinese al decimo posto. Il Verona, più brillante nel primo tempo, conserva 7 punti di margine sulla zona retrocessione.

Nel prepartita, emozione sugli spalti con lo striscione in Maratona “Noi e Mondo, indiani per sempre”, in ricordo dell’ex tecnico Emiliano Mondonico.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Torino Football Club (@torinofc1906)

