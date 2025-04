Anche i dipendenti del Comune di Torino partono volontari per aiutare le aree alluvionate della Toscana

TORINO – Venti dipendenti comunali saranno distaccati su base volontaria in Toscana, dove di recente le popolazioni locali sono state colpite da alluvioni.

Per la precisione, i volontari andranno in provincia di Firenze, nei comuni di Vicchio e Dicomano. I primi volontari sono già partiti, con la Protezione Civile di via Magnolie, e rimarranno a offrire il loro supporto per un mese.

Il personale darà un contributo tecnico-amministrativo in loco. Sarà impiegato nella rilevazione e nella mappatura dei danni, tra cui frane e dissesti infrastrutturali, avvalendosi anche del supporto di droni delle drone unit della Città di Torino.

L’iniziativa si svolge nell’ambito della ‘Colonna Mobile Enti locali’ coordinata da Anci, del quale fa parte il Comune di Torino. Grazie a un fondo di 1 milione e 700 mila euro, la Protezione Civile di Torino ha potuto acquistare nuovi mezzi e attrezzature da dispiegare in fasi di emergenza come queste.

