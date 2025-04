Un weekend gratis per visitare il Plastico Ferroviario di Torino

TORINO – Sabato 12 e domenica 13 aprile 2025, i treni in miniatura tornano a incantare: il Plastico Ferroviario del Dopolavoro Ferroviario di Torino riapre le sue porte per un doppio appuntamento a ingresso gratuito e senza prenotazione. Dopo il successo dell’apertura di gennaio, i volontari del DLF sono pronti ad accogliere nuovamente appassionati, famiglie e curiosi nei locali di via Sacchi 65A, primo piano, dalle 9.00 alle 18.00 (ultimo ingresso).

Il plastico, realizzato in scala HO e alimentato in corrente alternata, occupa una superficie di 100 metri quadri e ospita ben venti convogli in movimento. Ma non si tratta solo di treni: il colpo d’occhio è quello di un intero mondo in miniatura, ricco di dettagli sorprendenti. Tra le scenografie ricostruite si possono ammirare uno scalo merci, la batteria dello Chaberton, una funicolare funzionante, camion elettrici, filobus, una seggiovia, un porto canale e perfino la simulazione di fenomeni atmosferici con lampi, tuoni, neve e arcobaleno.

Un’esperienza immersiva capace di affascinare grandi e piccini, frutto della passione e della meticolosa cura dei soci DLF, che da anni portano avanti questo straordinario progetto modellistico.

Durante le giornate di apertura sarà inoltre possibile dare uno sguardo al futuro: i visitatori potranno infatti osservare le fondamenta del nuovo plastico attualmente in costruzione, pensato per ospitare convogli alimentati in corrente continua, ampliando ulteriormente le possibilità espositive.

L’iniziativa si fonda sul contributo volontario: eventuali offerte, tesseramenti e donazioni di materiale ferromodellistico contribuiranno alla manutenzione e allo sviluppo dell’impianto. In caso di forte affluenza, la durata della visita potrà essere limitata a 15 minuti per garantire l’accesso a tutti.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese