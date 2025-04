Addio aereo: ecco le grandi città europee raggiungibili in treno da Torino

TORINO – In futuro, l’aeroporto di Caselle avrà ancora meno voli internazionali, destinando i cittadini piemontesi a dover dipendere ancora di più dallo scalo lombardo di Malpensa.

Questo perché il governo ha deciso di declassare lo scalo di Torino. Ora ha meno fondi per la sicurezza e, di conseguenza, non può legalmente gestire troppe tratte internazionali.

Viaggiare sostenibilmente sta diventando una priorità per sempre più turisti. Il mercato ferroviario si sta muovendo infatti in questa direzione aumentando l’offerta di collegamenti transfrontalieri su rotaia. E anche Torino è coinvolta.

Di recente, infatti, è stato re-introdotto il treno diretto per Parigi (che passa per Lione). Un giorno potrebbe addirittura estendersi a Londra, come si evince dal piano di investimenti di RFI da qui al 2029.

Ma non finisce qui: già ora ci sono diversi cambi che permettono di raggiungere grandi mete europee senza prendere un volo.

Vienna, Austria

Un viaggio che parte da Torino Porta Nuova, passa per Venezia Mestre e arriva a Vienna Haubtbanhof in meno di 12 ore.

Barcellona, Spagna

Si può arrivare in circa 12 ore nella città di Gaudi, passando per Parigi. Si parte da Porta Susa, si cambia a Paris Gare de Lyon e si arriva a Barcellona Sants. I più temerari potrebbero proseguire, con un treno ad alta Velocità, e arrivare a Madrid aggiungendo solo altre due ore.

Zurigo, Svizzera

Si prende un treno ad Alta Velocità, si cambia a Milano, e si prende un diretto per Zurigo. Ma, un giorno, come spiegato in questo articolo, si potrebbe arrivare addirittura con un treno diretto. La durata del viaggio è di 4 ore e mezza.

Ginevra, Svizzera

Sempre grazie al treno diretto per Parigi, si può partire da Porta Susa, scendere a Chambéry e raggiungere poi Ginevra. Il tutto in meno di sei ore.

I vantaggi e gli svantaggi dei viaggi in treno

Il treno permette di raggiungere il centro di una città partendo dal centro di un’altra città. Così si evitano trasferimenti in aeroporto, controlli di sicurezza, infiniti tempi morti in Duty Free e tutte le lungaggini tipiche del viaggio in aereo. Non ci sono nemmeno limiti sui bagagli, sulle dimensioni dello zaino e altre complicanze tipiche delle compagnie aeree low cost.

Si tratta, inoltre, del mezzo di trasporto a lungo raggio più sostenibile che ci sia. Senza poi contare che, a differenza dell’automobile, non si è costretti a concentrarsi sul volante: si può lavorare, leggere, disegnare e molto altro mentre si aspetta di giungere a destinazione.

L’unico svantaggio è il prezzo: se molto spesso il treno a lunga percorrenza costa meno della combinazione benzina + caselli + trafori, non può competere con le compagnie aeree low cost. Va detto, però, che la sostenibilità stessa e la flessibilità che offre il treno sono un valore aggiunto non da poco.

Le prospettive future

Le compagnie ferroviarie stanno valutando sempre di più di potenziare i collegamenti diretti tra i grandi centri europei, specialmente tramite i viaggi notturni: così si può raggiungere una città risparmiando anche su una notte di albergo.

Il potenziamento delle linee ad alta velocità, poi, potrà rendere più efficiente ed allettante il collegamento tra città rendendo l’aereo meno appetibile. Già con l’introduzione del Frecciarossa, i collegamenti aerei tra Roma e le principali città italiane sono diminuiti sensibilmente.

