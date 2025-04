Govone, moto si schianta contro un’auto, morto il centauro

GOVONE – Un motociclista ha perso la vita in un incidente avvenuto lungo la Statale 231, nel territorio comunale di Govone. L’impatto è avvenuto poco prima del ponte sul Tanaro, quando la moto su cui viaggiavano la vittima e una passeggera si è scontrata con un’auto.

Le persone coinvolte sarebbero una coppia originaria della provincia di Alessandria. Per l’uomo alla guida del mezzo a due ruote non c’è stato nulla da fare. La donna che viaggiava con lui è rimasta ferita, ma non sarebbe in pericolo di vita: è stata trasportata in elicottero dal 118 e ricoverata in codice giallo al CTO di Torino. Illesi gli occupanti dell’auto.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese