A Mondovì trovati i soldi per il terzo lotto della tangenziale

MONDOVI’ – Questa mattina, sabato 12 marzo, durante l’inaugurazione della Fiera di Primavera, il deputato Enrico Costa ha comunicato che Anas ha confermato la disponibilità dei fondi necessari per la realizzazione del terzo lotto della tangenziale di Mondovì. Si tratta di un’opera dal valore di 170 milioni di euro, considerata di grande importanza strategica per l’area del Monregalese e attesa da oltre un decennio.

Il nuovo segmento stradale collegherà la rotatoria del «Beila», situata lungo la provinciale per Villanova, con la statale 28, nel tratto compreso tra le località Sciolli e Gandolfi, circa un chilometro prima dell’incrocio per Monastero, in direzione Vicoforte. Il tracciato si estenderà per poco meno di tre chilometri e comprenderà infrastrutture rilevanti: una prima galleria artificiale lunga 150 metri, un viadotto a quattro campate di 240 metri che attraverserà il fiume Ellero, e una galleria naturale di 1.492 metri che passerà sotto la collina di San Lorenzo, sbucando sulla statale 28.

«Manca soltanto il via libera del Ministero – ha dichiarato Costa a Mondovì – dopodiché si potrà avviare la procedura di gara per l’appalto».

