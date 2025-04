Due torinesi sono stati arrestati per tentata rapina a Napoli, in corso Umberto I

TORINO – Due uomini originari di Torino sono stati arrestati a Napoli con l’accusa di tentata rapina. I due, di 44 e 32 anni, in compagnia di un terzo soggetto, hanno cercato di strappare di mano i cellulari a due turisti in corso Umberto I; le vittime hanno opposto resistenza, hanno iniziato a strattonare gli aggressori e la pattuglia che passava di lì è intervenuta. Un rapinatore è riuscito a scappare, gli altri due no: sono stati catturati su un autobus sul quale erano saliti per fuggire.

