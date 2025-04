E’ morta Carla Enrica Spantigati, per 15 anni sovrintendente artistica a Torino

TORINO – E’ morta la notte scorsa a 76 anni Carla Enrica Spantigati, soprintendente ai beni artistici di Torino per 15 anni, dal 1995 al 2010, proprio nel periodo delle grandi trasmormazioni in città. Durante il periodo della sua sovrintendenza venne avviato il trasferimento della Galleria Sabauda da Palazzo dell’Accademia delle Scienze alla alla Manica Nuova di Palazzo Reale e fu sempre lei a partecipare attivamente al recupero della Reggia di Venaria.

Tra gli altri progetti da lei seguiti bisogna ricordare almeno la conclusione dei restauri dell’atrio di Palazzo Carignano nel 2000 e l’apertura al pubblico di Villa della Regina nel 2006. Come soprintendente ha coordinato la tutela dei beni artistici piemontesi e curato gli edifici affidati in consegna diretta al Ministero, come Palazzo Carignano e Villa della Regina.

