Abusiva del bisturi nel centro di Alessandria: denunciata

ALESSANDRIA – Una donna di 32 anni è stata denunciata per esercizio abusivo della professione medica ad Alessandria. La polizia locale ha scoperto che trasformava il proprio appartamento in un vero e proprio studio estetico, dove effettuava interventi invasivi come infiltrazioni di acido ialuronico e rimozione di tatuaggi, senza alcun titolo abilitativo né iscrizione all’Ordine dei Medici.

L’indagine ha portato al sequestro di aghi, siringhe e prodotti provenienti dal Sud Est asiatico, scelti per il loro basso costo.

I trattamenti venivano proposti a cifre comprese tra i 180 e i 200 euro. Circa quaranta le persone già ascoltate dagli inquirenti, ma si ipotizza che i clienti siano molti di più. La donna non risultava nemmeno autorizzata come estetista.

