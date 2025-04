Schianto in galleria sulla A32 Torino-Bardonecchia: una persona estratta dalle lamiere

TORINO – Sulla A32 Torino-Bardonecchia, dove un grave incidente stradale si è verificato all’interno di una galleria. Coinvolti un mezzo pesante e un’autovettura: l’impatto è stato violento e ha richiesto l’immediato intervento dei vigili del fuoco di Torino.

Una persona è rimasta intrappolata tra le lamiere ed è stata estratta in condizioni critiche, per poi essere affidata ai sanitari giunti sul posto. Al momento, l’autostrada è chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e il ripristino delle condizioni di sicurezza.

Disagi alla viabilità e lunghe code in direzione Bardonecchia.

***NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO***

