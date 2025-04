L’Italia Under 20 di spada maschile conquista il mondo: un trionfo storico a Wuxi

TORINO – A Wuxi, in Cina, l’Under 20 di spada maschile ha conquistato il titolo mondiale a squadre. Questo successo rappresenta la decima medaglia della spedizione azzurra in terra cinese, ma non solo, consacra l’Italia come una delle potenze mondiali della scherma, collocandosi al secondo posto nel medagliere dietro agli Stati Uniti.

Tra i protagonisti di questo trionfo c’è Matteo Galassi, un giovane talento di 19 anni originario di Cervia, che ha trovato la sua dimensione nella palestra della Scherma Vittoria a Torino, sotto la guida esperta del maestro Maurizio Mencarelli. La sua carriera ha preso una svolta decisiva grazie agli allenamenti intensivi e ai risultati ottenuti, tra cui la vittoria nella tappa di Coppa del Mondo Under 20 al Cairo, un bronzo nella prova assoluta di Berna e un argento agli Assoluti 2024.

In finale, contro il Canada, Galassi ha dimostrato ancora una volta di essere un campione dentro e fuori la pedana. Oltre ai suoi successi sportivi, il giovane schermidore sta portando avanti gli studi universitari in Informatica a Torino, grazie al programma Dual Career, che supporta gli atleti nel conciliare sport e formazione accademica.

Insieme a Galassi, la squadra ha potuto contare su altri talenti straordinari: Fabio Mastromarino, già oro un anno fa, ha brillato per la sua continuità e visione tattica; Marco Francesco Locatelli, un debuttante bergamasco classe 2005, ha mostrato grande potenzialità; infine, Cristiano Sena, friulano grintoso e generoso, si è dimostrato decisivo nella rimonta in semifinale contro l’Ungheria.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese