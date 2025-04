Torino e Udinese si contenderanno la nuova Coppa Pizzul, intitolata alla memoria del telecronista scomparso

TORINO – Il 5 marzo scorso, a pochi giorni dal suo 87° compleanno, ci ha lasciati Bruno Pizzul, la storica voce delle telecronache calcistiche della Rai e punto di riferimento nel panorama sportivo italiano.

Pur non tradendo mai la propria imparzialità, Pizzul ha spesso rivelato le sue simpatie per il Toro, anche nel ricordo del Grande Torino. E proprio la squadra piemontese potrebbe aggiudicarsi la prima Coppa Pizzul.

Di cosa si tratta

Un comitato promotore, spiega il presidente Marco Ardemagni sui social, costituito da alcuni dei più celebri giornalisti, commentatori e narratori del calcio italiano assegnerà alla squadra vincitrice della sfida tra Torino e Udinese, in programma per il prossimo 21 aprile (lunedì di Pasqua), la “Coppa Pizzul”, intitolata alla memoria del leggendario telecronista friulano scomparso lo scorso 5 marzo.

L’iniziativa ha carattere non ufficiale, ma si ricollega alla vivace tradizione dei cosiddetti “trofei accessori”, già in voga nel rugby e in particolare nel torneo Sei Nazioni. Ogni anno la squadra che vince il match tra Inghilterra e Scozia si aggiudica la “Calcutta Cup”, mentre la partita tra Italia e Francia assegna il “Trofeo Giuseppe Garibaldi” e così via. Nel 2022 è stata istituita la Cuttitta Cup tra Italia e Scozia che è stata intitolata, a un anno dalla scomparsa, al giocatore e allenatore Massimo Cuttitta, attivo in entrambi i paesi.

Nel calcio non esisteva ancora nulla del genere -e con un “grappolo di uomini” abbiamo pensato di esportare questa tradizione, che rimanda a un tifo sano e popolare, all’ambito del calcio, rendendo omaggio a un grande professionista a cui era impossibile non voler bene. La scelta di Torino e Udinese è stata inevitabile: Bruno era udinese, ma anche grande tifoso granata. Durante una puntata di Catersport, a Radio2, sarà stato il 2010, gli chiedemmo per chi avrebbe fatto il tifo in una eventuale finale tra i bianconeri e i granata e Bruno si trovò in difficoltà a scegliere. Sono due squadre gloriose: l’Udinese vinse il primo campionato di calcio ‘ginnico’ nel 1896, mentre due delle compagini che poi costituirono il Torino erano già presenti nel primo campionato federale del 1898.

Dichiara Ardemagni, conduttore televisivo di Paparazzi per Rai Italia, e ideatore del trofeo.

Inoltre le due squadre hanno in comune un considerevole numero di giocatori di grande valore che hanno militato sia da una parte, sia dall’altra: Beppe Dossena, Stefano Fiore, Fabio Quagliarella, Daniele Padelli, Paolino Pulici, Francesco Graziani, Franco Selvaggi, Andrea Mandorlini, Roberto Muzzi, David Di Michele, Marco Motta, Andrea Sottil, Claudio Garella, Duvan Zapata, Paolo Poggi e moltissimi altri.

Come funziona

Il 21 aprile sarà la prima volta in cui le due squadre “di Pizzul”(anche se come calciatore Bruno militò nel Catania e nell’Ischia) si incontrano dopo la sua morte. Il match sarà utile, tra l’altro, per la corsa per il decimo posto.

A partire da questa partita verrà assegnata la appena istituita Coppa Pizzul che premierà ogni anno la vincente tra Torino e Udinese, nel match di Serie A o di ogni altra serie/girone in cui si trovino a militare contemporaneamente le due squadre.

Per motivi di calendario nella stagione 2024-25 il match prescelto sarà inevitabilmente Torino-Udinese: nella stagione successiva il match preso in considerazione sarà Udinese-Torino, quindi Torino-Udinese nelle stagioni in cui il campionato finisce in un anno dispari, Udinese-Torino negli anni in cui il campionato finisce in un anno pari.

In caso di match pari, vincerà la squadra che avrà segnato per prima, mentre in caso di 0-0 il premio sarà assegnato alla squadra che ha ricevuto meno cartellini; nei casi le due squadre militino in serie diverse, il premio non verrà assegnato; le partite di altre competizioni, inclusa la Coppa Italia, non verranno prese in considerazione.

Il premio della prima edizione sarà costituito da un’opera a tema del cartoonist Riccardo Mazzoli.

